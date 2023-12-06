Сбер допустил физлиц к платформе цифровых финансовых активов

Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк открыл доступ физическим лицам к платформе цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора.

"Сбер расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка. Теперь им доступны возможности зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей", - сказал он.

Отмечается, что за весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств.