"Ростелеком" займется строительством вышек сотовой связи вдоль федеральных трасс

В приоритете будет обеспечение услугами связи на участках автомагистралей М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" и "Автодор" договорились о строительстве вдоль федеральных трасс по всей стране вышек сотовой связи для предоставления мобильных услуг и высокоскоростной передачи данных формата LTE. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"ПАО "Ростелеком" и государственная компания "Автодор" договорились о сотрудничестве. Соглашение позволит обеспечить федеральные автомагистрали инфраструктурой сотовой связи для предоставления мобильных услуг и высокоскоростной передач данных LTE", - сказали в пресс-службе.

В "Ростелекоме" пояснили, что в строительстве антенно-мачтовых сооружений в полосе отвода автодорог примет участие башенная компания сотового оператора Tele2 "Пилар" ("Ростелеком" является владельцем Tele2 в РФ). Согласно соглашению, в приоритете будет обеспечение услугами связи на участках автомагистралей М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева".

В "Ростелекоме" также отметили, что установка антенно-мачтовых сооружений вдоль автодорог федерального значения ускорит темпы строительства сетей мобильной связи, что поможет участникам рынка исполнить требование законодательства по обеспечению покрытия автомобильных дорог федерального значения.

Первоначально "Автодор" осуществлял сотрудничество с башенной компанией "Сервис-телеком", которая осуществляла строительство инфраструктуры вдоль М-11, М-12.