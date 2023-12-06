РНКБ предоставил кредит в 1,1 млрд рублей на строительство гостиничного комплекса в Крыму

По словам старшего вице-президента - директора Департамента корпоративного бизнеса банка Сергея Билецкого, появление объекта не только привлечет туристов, но и создаст новые рабочие места для местных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил застройщику финансирование в размере 1,1 млрд рублей на строительство комплекса туристических гостиниц в Евпатории до 2027 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО "Специализированный застройщик "Таврида строй" объемом 1,1 млрд рублей. Средства выделены на строительство комплекса туристических гостиниц "Новая Керкинитида" в пгт Заозерное (г. Евпатория). Средства предоставлены до декабря 2027 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый этап включает строительство четырех отдельно стоящих восьмиэтажных гостиничных корпусов класса комфорт, общая площадь - 20,6 тыс. кв. м. На территории планируется построить несколько бассейнов.

"Появление нового современного гостиничного комплекса на западном берегу Крыма привлечет туристов, но и создаст новые рабочие места для местных жителей", - привели в сообщении слова старшего вице-президента - директора Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

Ранее сообщалось, что РНКБ предоставил застройщику курортно-рекреационного комплекса в Евпатории кредит в размере 2,1 млрд рублей. Комплекс площадью 30 га возле озера Мойнаки будет включать жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр. Ориентировочная площадь жилой недвижимости составляет 200 тыс. кв. м, апарт-отелей - 100 тыс. кв. м.