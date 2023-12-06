Турпоток в Мурманскую область может вырасти на 11% в 2023 году

По словам зампредседателя комитета по туризму по области Ирины Булыгиной, в регионе ожидают около 600 тыс. туристов

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Мурманскую область по итогам 2023 года может увеличиться на 11% по сравнению с прошлым годом и составить примерно 600 тыс. туристов. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя комитета по туризму по Мурманской области Ирина Булыгина.

По данным комитета по туризму по Мурманской области, туристический поток в регион в 2022 году составил 539,4 тыс. человек, в том числе 18,4 тыс. человек - иностранные туристы. "В среднем ожидаем, что до конца года мы покажем примерно 600 тыс. туристов", - сказала Булыгина.

"Арктика - это такой регион, где большой прирост, наверное, и не нужен. Потому что здесь очень хрупкая природа. Если в южных областях природа восстанавливается гораздо быстрее, то в Арктике нужны иногда десятилетия", - добавила она.

По словам Булыгиной, цена на туры в текущем зимнем сезоне 2023-2024 года выросла по сравнению с прошлым годом примерно на 10%. "Несмотря на то, что дорожает, люди все равно едут", - отметила она.

Комментируя роль программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" в развитии туризма в Мурманской области, замглавы комитета сообщила, что на программу возложены большие надежды. "Сегодня в регионе активно развиваются инициативы программы Росмолодежи - например, проводятся пешие походы, а также создан Проектный офис по развитию молодежного туризма", - рассказала она. "В основном [туристы] едут и идут по стандартным локациям, но программа Росмолодежи это меняет. И получается действительно больше, чем путешествие", - сказала Булыгина.

О программе

Программа "Больше, чем путешествие" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Программа входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей" и осуществляется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Российского общества "Знание", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.