Сбер заложил в новую трехлетнюю стратегию дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли

Глава банка Герман Греф сообщил, что в рамках новой стратегии также предусматривается развитие экосистемы Сбера, рост эффективности и скорости, а также создание "новых прорывных продуктов"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк в рамках новой трехлетней стратегии планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, заявил глава банка Герман Греф, выступая в рамках "Дня инвестора".

Сбербанк выплатил по итогам 2022 года рекордные дивиденды в размере 565 млрд рублей.

"На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность нашего капитала, которая должна быть выше 22%. Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%. И мы должны будем обеспечить высокий уровень дивидендов, на уровне 50% нашей чистой прибыли", - сказал он.

Кроме того, в рамках новой стратегии предусматривается развитие экосистемы Сбера, рост эффективности и скорости, а также создание "новых прорывных продуктов". "Нашим главным результатом будет создание такого уровня искусственного интеллекта, который позволит нам создать персонального помощника", - подчеркнул Греф.