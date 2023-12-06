Всемирный банк обеспечит доступ к электричеству 100 млн африканцев к 2030 году

ВБ планирует выделить на эти цели $5 млрд

НАЙРОБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) планирует обеспечить доступ к электричеству для 100 млн жителей Африки и выделит на эти цели $5 млрд. Об этом заявил глава ВБ Аджай Банга, выступая на организованной Банком конференции в Занзибаре (Танзания).

"При помощи $5 млрд из фондов Международной ассоциации развития, о чем мы заявили, мы планируем обеспечить доступ к надежной, недорогой и возобновляемой электроэнергии для 100 млн африканцев к 2030 году", - сказал глава ВБ. Банга также отметил, что потребуются дополнительные средства для достижения этой цели.

Конференция по среднесрочному обзору 20-го цикла пополнения фондов Международной ассоциации развития проходит в Занзибаре с 6 по 8 декабря.