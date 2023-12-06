На реставрацию памятников архитектуры в Приамурье выделят более 1 млрд рублей

Наиболее масштабные работы планируют провести в здании Амурского областного Дома народного творчества

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей планируют потратить на реставрацию памятников архитектуры в Амурской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"С учетом планируемых работ за счет иных бюджетов и внебюджетных источников общий объем средств в 2024 году может составить 1,2-1,3 млрд рублей. Это беспрецедентный для истории области объем средств, выделяемых на реставрацию памятников архитектуры" - приводятся в сообщении слова начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области Виталия Ребизанта.

Наиболее масштабные работы пройдут в здании Амурского областного Дома народного творчества. Реконструкция этого памятника архитектуры началась в 2022 году. Начнутся реставрация фасада с установкой архитектурно-художественной подсветки здания Института развития образования и капитальный ремонт Амурского областного театра драмы.

По поручению губернатора Василия Орлова за два года также предстоит отреставрировать фасады, отремонтировать крыши и установить подсветку зданий Амурского областного краеведческого музея, Амурского областного суда, типографии УВД (городская пожарная часть) и факультета начального образования Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) (бывшее училище "Памяти Отечественной войны 1812 года"). Кроме того, планируется реставрация Дальневосточного государственного аграрного университета.

В целом на завершение работ в 2023 году и восстановление зданий в 2024 году из областного бюджета уже направили более 550 млн рублей.