В Грузии ввели запрет на рекламу пенсионных кредитов

Это изменение будет распространяться на тех пенсионеров, чей доход определяется только пенсией и/или иной государственной социальной выплатой

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Грузии ввел запрет на рекламу пенсионных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"По решению Национального банка Грузии, вводится запрет на рекламирование кредитов, обеспеченных пенсией, без индивидуального согласия пансионера. Вместе с тем, указанное изменение будет распространяться на тех пенсионеров, чей доход определяется только пенсией и/или иной государственной социальной выплатой", - говорится в сообщении.

Целью изменений является защита уязвимых слоев общества от принятия необдуманного решения. Указанное нововведение будет способствовать внедрению высокого стандарта защиты прав потребителей, добавили в Нацбанке.

В Грузии люди старше 70 лет получают пенсию в размере 365 лари (более $135), а граждане младше 70 лет - 295 лари (около $110). Объем пенсий выше для людей, проживающих в высокогорных районах Грузии. Выдачей пенсий занимается коммерческий банк Liberty Bank. У пенсионеров есть возможность брать деньги в кредит и обеспечивать это своей пенсией. Процентная ставка для таких кредитов составляет 26%.