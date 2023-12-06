Сбер не считает себя нарушившим антимонопольное законодательство

В финансовой организации планируют изучить официальные документы Федеральной антимонопольной службы о пакете предложений от "Домклик плюс"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбер не считает, что пакет предложений от "Домклик плюс" нарушает антимонопольное законодательство, изучит официальные документы от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на эту тему. Об этом заявил журналистам в кулуарах Дня инвестора Сбера первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев.

Накануне ФАС России сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка и СК "Сбербанк страхование жизни" по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

"Мы регулярно запускаем новые продукты, а также улучшаем старые, основная цель - улучшать наши сервисы для клиентов. Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг "Домклик плюс", который включает в себя в том числе полис "Сбербанк страхование жизни", - отметил Царев. - Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС. После того, как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии".

Ранее в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик плюс", в который входят услуги страховщика. В антимонопольном ведомстве указали, что подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту.

При этом ранее для получения скидки к процентной ставке заемщику необходимо было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В настоящий момент такая скидка в размере 1% предусмотрена только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик плюс".