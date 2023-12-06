Комитет по энергетике ГД одобрил ратификацию протокола о снижении НДПИ для "Русвьетпетро"

Законопроект вынесут на рассмотрение Госдумы 7 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по энергетике принял решение одобрить ратификацию протокола о сотрудничестве России и Вьетнама в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории России в рамках совместной нефтяной компании "Русвьетпетро".

Ратификация позволит с 2024 года снизить НДПИ, на рассмотрение Думы законопроект будет вынесен 7 декабря, сообщили ТАСС в комитете.

Протокол был подписан в Москве 12 октября 2023 года. В нем предусмотрены меры государственного стимулирования посредством льгот. Льготы представляются в виде коэффициента по НДПИ в размере 0,41 с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года, в размере 0,6 с 1 января 2029 года на блоке 3 и блоке 4, следует из пояснительной записки.

Их цель заключается в вовлечении в разработку ранее нерентабельных участков месторождений, что позволит увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений.

21 ноября газета "Известия" сообщила, что Россия может предоставить совместной российско-вьетнамской нефтяной компании "Русвьетпетро" налоговые льготы, взамен компании из РФ смогут участвовать в разработке месторождений во Вьетнаме. Реализация этих мер может повысить доходы российского бюджета на 65,5 млрд рублей.