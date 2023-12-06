Коми и Белоруссия намерены увеличить товарооборот в 1,7 раза

По словам главы российского региона Владимира Уйбы, показатель вырастет до $50 млн до 2026 года

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Республика Коми и Белоруссия планируют к 2026 году увеличить товарооборот в 1,7 раза, сообщил глава Коми Владимир Уйба по итогам поездки делегации региона в Белоруссию.

"Мы еще раз подтвердили то, что, несмотря на постпандемийное наследие, у нас снова начался рост товарооборота как по импорту, так и по экспорту. Мы увеличили его практически в два раза, это около $29 млн. И сегодня мы поставили для себя амбициозную планку: до 2026 года выйти на товарооборот объемом $50 млн", - привела пресс-служба слова главы республики.

По словам руководителя региона, в Коми активно разрабатывают и уже начали применять новые модели домокомплектов из собственных долговечных материалов, в основном из клееного бруса, в производстве домов для врачей и учителей в труднодоступных населенных пунктах. Муниципальные котельные переводят на экологичный вид топлива - пеллеты и брикеты, повышая спрос на биотопливо и стимулируя местное производство. "Мы обсудили сегодня важный вопрос по импортозамещению в части перехода наших предприятий на лесозаготовительную технику белорусского производства. Также обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса. И договорились об обмене студентами, стройотрядами, продолжении культурного обмена, о развитии патриотического движения", - добавил Уйба.

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник отметил, что Коми и Гродненская область намерены перенимать друг у друга опыт в лесопользовании, лесовосстановлении, переработке. "Это и возможности поставить нашу продукцию машиностроения. Это обмен в гуманитарной сфере"- привела пресс-служба слова Караника.

Делегация из Республики Коми посетила несколько предприятий Гродненской области, ознакомилась с работой "Гродноводоканала", осмотрела радиологический корпус строящегося онкологического диспансера, побывала в Гродненском областном клиническом кардиологическом центре. Руководители лесопромышленных предприятий Коми посетили комплекс сборных деревянных домов на территории СПК "Гродненский", свободную экономическую зону "Гродноинвест" и мебельное производство. Делегация из Коми почтила память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню Памятника советским воинам и партизанам.

Коми и Белоруссию связывают прочные отношения в сфере экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма, науки, образования, молодежной политики, межвузовского взаимодействия. В Коми живет много выходцев из Белоруссии. Города Могилев и Сыктывкар, Гродно и Ухта являются побратимами.