Китай заявил о способности справиться с рисками в экономике и приглашает инвесторов

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что, согласно прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста ВВП страны в 2023 году достигнут 5,4%

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Китайская экономика даже в условиях сложной международной обстановки способна справиться с рисками и будет стабильно развиваться в долгосрочной перспективе. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, власти страны приглашают иностранные компании инвестировать в развитие Китая.

"КНР способна продолжить углубление реформ, она сможет справиться с рисками и вызовами, - подчеркнул он на брифинге, комментируя ухудшение прогноза международного рейтингового агентства Moody’s. - Мы уверены, что наша страна способна обеспечить себе долгосрочное стабильное развитие, <...> и приветствуем, чтобы наши друзья, представляющие деловые круги разных стран, продолжали инвестировать в КНР".

Китайский дипломат напомнил, что, согласно прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигнут 5,4%, а Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что они составят 5,2%.

Ранее Moody’s подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1" и изменило прогноз по его показателю кредитоспособности со стабильного на негативный. Как отмечается, такое решение было принято в связи с ослабеванием среднесрочных темпов экономического роста и снижением показателей в сфере недвижимости КНР. Министерство финансов страны выразило разочарование по этому поводу, заверив общественность в "улучшениях на фоне сложной и тяжелой международной ситуации.