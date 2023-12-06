Сбер анонсировал рост своих инвестиций в IТ за три года в 1,5 раза

Они составят 450 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк планирует увеличить инвестиции в сферу IТ в 1,5 раза - до 450 млрд рублей. Прибыль от внедрения искусственного интеллекта за три года Сбер оценивает в 800 млрд рублей. Об этом заявил вице-президент - директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в рамках Дня инвестора Сбера.

"За следующие три года наши инвестиции в IТ вырастут в 1,5 раза и достигнут 450 млрд рублей - это показывает, насколько Сбер стал технологической компанией. Это, безусловно, номер один в Сбере для инвестиций. И мы понимаем, что каждый рубль инвестиций в IТ - это инвестиция в успех, рост и будущее Сбера. Но это и прямой финансовой результат. В сумме за три года - с 2021 по 2023 годы - наша прибыль от искусственного интеллекта составит порядка 800 млрд рублей", - сказал он.

Скворцов добавил, что все инвестиции подобного рода окупаются, причем с огромной скоростью.

В свою очередь глава Сбера Герман Греф назвал развитие нового поколения искусственного интеллекта приоритетом стратегии банка на 2023-2026 годы. Греф отметил, что с помощью ИИ Сбер переведет большинство решений в онлайн и создаст умного помощника для клиентов на основе искусственного интеллекта.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что финансовый эффект для Сбера от внедрения технологии искусственного интеллекта в 2020-2022 годах составил 560 млрд рублей, в 2023 году он превысит 350 млрд рублей.