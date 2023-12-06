Минпромторг ожидает старт эксперимента по маркировке детских товаров 15 декабря

В ведомстве напомнили, что пилотный проект является добровольным и бесплатным для участников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предполагает, что эксперимент по маркировке детских товаров в России может начаться 15 декабря. Об этом сообщил глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

"Подготовили и внесли в правительство проект постановления, которое предусматривает на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке и прослеживаемости оборота отдельных видов товаров для детей. Мы вчера его внесли в правительство", - сказал Заславский в ходе Конгресса индустрии детских товаров.

В проекте постановления, который был опубликован в августе текущего года, старт эксперимента предполагался 1 декабря. "Сроки, скорее всего, аппарат правительства сдвинет немного - ровно на то количество дней, на которое будет позже этот проект постановления выпущен. Мы предполагаем, что проект постановления будет содержать срок с 15 декабря, начало эксперимента", - добавил глава департамента.

Он напомнил, что пилотный проект является добровольным и бесплатным для участников. По словам директора департамента, министерство рассчитывает, что в эксперименте будет участвовать максимальное число представителей отрасли, которые смогут апробировать необходимые технологические решения. В ходе проекта будет принято решение, какие товары будут включены в перечень для обязательной маркировки.

"Прецеденты того, что эксперимент проводится по более широкому спектру товаров, а входят (в обязательную маркировку - прим. ТАСС) не все пилотируемые группы - они есть. Например, по молочной продукции мы проводили эксперимент по всему спектру молочной продукции, в результате в обязательную маркировку не вошла молочная продукция для детей до трех лет. Также по шинам, например, у нас все шины входили в эксперимент, а в результате велосипедные шины не вошли в обязательную маркировку", - сказал Заславский.

Согласно опубликованному в августе проекту постановления правительства, в перечень товаров, которые могут маркироваться в рамках эксперимента, предлагалось включить детские игрушки, в том числе несущие массу ребенка (включая самокаты, ходунки, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, но за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет.