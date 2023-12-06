"Газпром", "Транснефть" могут получить право на участки местного значения без аукциона

Комитет ГД по энергетике рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предоставляющий возможность передавать участки недр местного значения "Газпрому" и "Транснефти" без проведения аукциона, сообщили в комитете. Решение нужно в том числе для более быстрого строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, необходимость изменений в закон напрямую связана с оперативной реализацией задач в сфере развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны, как в целях достижения максимальной технически возможной газификации регионов, так и для диверсификации экспорта углеводородов и преодоления санкционного давления.

Законопроект предполагает, что право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) без проведения аукциона будет предоставлено "Газпрому" и его 17 дочерним обществам, а также "Транснефти" и 15 "дочкам" этой компании.

Как отмечается в заключении комитета, аналогичный безаукционный порядок предоставления права пользования участками недр местного значения применяется для строительства автомобильных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

По информации комитета, что такая практика показала свою эффективность и позволяет сократить сроки получения лицензии (до 4-6 месяцев против существовавших ранее 12-24 месяцев), а также снизить сметную стоимость строительства. "Предлагаемое законопроектом регулирование будет способствовать оперативной реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации, позволит ускорить и увеличить масштаб строительства инфраструктурных проектов трубопроводного транспорта, в том числе имеющих стратегическое геополитическое значение", - подчеркнули в комитете Госдумы по энергетике.