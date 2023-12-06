Chery представит на рынке России в 2024 году семь новинок

Руководитель марки Chery Nev Дмитрий Максимов сообщил, что пять из них будут гибридными, а две - полностью электрическими

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Китайский автобренд Chery планирует в 2024 году представить на российском рынке семь новых моделей на альтернативных источниках. Об этом сообщил руководитель марки Chery Nev Дмитрий Максимов на пресс-конференции "Большое путешествие "Авто года" Байкал - Москва".

"В 2024 году мы представляем семь моделей", - сказал он, отметив, что пять из них будут гибридными, а две - полностью электрическими.

"Автомобили будут самых массовых, самых востребованных сегментов и фактически могут покрывать до 65% спроса на рынке", - добавил Максимов.

Ранее компания сообщила о планах по выводу в 2024 году на российский рынок нового бренда Chery Nev, под которым будут продаваться гибридные и электрические автомобили.