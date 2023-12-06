В Алтайском крае урожай зерновых составил 4,7 млн тонн

По данным главы региона Виктора Томенко, в регионе также собрали 1,5 млн тонн масличных культур

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Урожай зерновых и зернобобовых культур по предварительным итогам 2023 года в Алтайском крае составил 4,7 млн тонн. Данные о собранном урожае опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Хорошие, пусть и предварительные, результаты уходящего сезона - одного из наихудших по погодным условиям за последние десятилетия - говорят сами за себя. 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 млн тонн масличных культур, прирост по различным сферам животноводства и увеличение объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности - больше, чем на 12% за 10 месяцев этого года", - написал Томенко.

В 2021 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 5,9 млн тонн, в 2022 - 5,4 млн тонн. Таким образом, урожай 2023 года, по предварительным итогам, на 13% меньше 2022-го.

Прошедшим летом более чем одна третья южной части Алтайского края претерпела серьезную засуху, снижение уровня осадков наблюдалось и в центральной части региона, в связи с чем на территории региона был введен режим ЧС. Ранее министр сельского хозяйства края Сергей Межин сообщал, что урожай зерновых культур может снизится на 10,2% по отношению к показателям 2022 года.

Также губернатор сообщал ранее, что председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить 580 млн рублей на поддержку аграриев Алтайского края. Благодаря этому общий объем поддержки за текущий год достигнет 1,35 млрд рублей. Объем господдержки для аграриев региона в 2021 году составлял 340 млн рублей, а в 2022 аграрии получили 427 млн рублей.

Алтайский край - один из ведущих аграрных регионов страны. Здесь производится более одной трети зерна России. Урожай сельхозпродукции отсюда поставляют как внутри России, так и за ее пределы.Традиционными направлениями для экспорта зерновой продукции являются Китай, Киргизия, Узбекистан, Латвия, Монголия, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан, КНДР, Туркмения, Грузия и другие страны.