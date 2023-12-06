На Амурском газохимическом комплексе завершили строительство подстанции

Мощность объекта составила 1 тыс. мегаватт-ампер

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство подстанции завершили около города Свободный в Приамурье. Объект будет обслуживать крупнейшее предприятие по производству полиэтилена и полипропилена Амурского газохимического комплекса (АГХК), сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На Амурском ГХК завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы подстанции - 500 кВ, которая будет осуществлять электроснабжение комплекса одного из крупнейших в мире производств базовых полимеров. Получено разрешение Ростехнадзора и Системного оператора на подачу напряжения для производства комплексных испытаний оборудования", - говорится в сообщении.

C-500 кВ - ключевой объект энергоснабжения АГXK. От него будут получать электроэнергию все технологические объекты и общезаводского хозяйства комплекса. Установленная мощность подстанции - 1 тыс. мегаватт-ампер. Она позволит обеспечить бесперебойную подачу электроснабжения всего производственного процесса. oдcтaнция - 500 кВ AГXK будет подключена к магистральным линиям электропередач 500 кВ Единой национальной электрической сети России. Разработанная схема внешнего электроснабжения АГХК позволит обеспечить надежное электроснабжение комплекса в различных режимах работы электрической сети 500 кВ энергосистемы Амурской области.

"Запуск подстанции 500 кВ является важным событием для реализации проекта АГХК. Появление напряжения позволит выполнять наладку основного технологического оборудования завода по проектной схеме подключения. В 2024 году будет подано напряжение на главные понизительные подстанции 110 кВ ГПП-1 и ГПП-2 и далее на потребителей", - приводятся слова гендиректора АГХК Алексея Верещагина.

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год.