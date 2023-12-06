ЦБ предложил снизить нижнюю планку тарифа по ОСГОП и ввести границы тарифа для такси

Минимальная стоимость полиса ОСГОП для легкового такси составит 1,3 тыс. рублей в год, а максимальная - 5,4 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России предложил снизить на 20% минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта, а также установить границы тарифа для легкового такси. Это следует из опубликованного на сайте сообщения регулятора.

"Банк России предлагает снизить на 20% минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородными автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом. Новые значения тарифа предусмотрены проектом указания Банка России", - говорится в сообщении.

Документ также устанавливает границы тарифа для легкового такси. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для него составит 1,3 тыс. рублей в год, а максимальная - 5,4 тыс. рублей. Регулятор добавил, что по закону с 1 сентября 2024 года таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики (кроме метрополитена). Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля.

Кроме того, Банк России отметил, что введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 млн рублей.