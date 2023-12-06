WSJ: США не поспевают за Китаем по темпам строительства флота

По словам аналитика бюджетного управления Конгресса США Эрика Лабса, КНР может заменять потерянные корабли гораздо быстрее, поскольку у Соединенных Штатов "просто нет промышленных мощностей для строительства кораблей в больших объемах в краткие сроки"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки не поспевают за КНР по темпам строительства военных кораблей из-за нехватки производственных мощностей и недостаточного финансирования ВПК. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам аналитика бюджетного управления Конгресса США Эрика Лабса, Китай может заменять потерянные корабли гораздо быстрее, поскольку у США "просто нет промышленных мощностей для строительства кораблей в больших объемах в краткие сроки". Он уточнил, что за последние два года военно-морской флот КНР принял на вооружение 17 новых крейсеров и эсминцев, на что у США в нынешних условиях ушло бы "не менее шести лет". "С точки зрения промышленной конкуренции и судостроения Китай находится там, где были США на ранних этапах Второй мировой войны", - резюмировал Лабс.

По словам эксперта Центра стратегических и международных исследований США Синтии Кук, нехватка мощностей обусловлена тем, что власти США после холодной войны сократили финансирование ВПК и сфокусировались на малозатратных производствах, лишив крупных подрядчиков "возможности нарастить производственные мощности". Издание также отметило, что производители оборонной продукции страдают от "постоянных перерасходов средств и задержек". Так, по оценкам бюджетного управления Конгресса, в среднем итоговая стоимость производства головного корабля ВМС США оказывается на 40% выше первоначальных оценок, а сроки поставок подводных лодок увеличиваются с шести до девяти лет.