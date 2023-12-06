Twitch уйдет из Южной Кореи из-за высоких издержек и убытков

Согласно заявлению главы стримингового сервиса Дэна Клэнси, после этого зрители не смогут приобретать платные услуги, а стримеры не смогут получать доход с помощью площадки

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Стриминговый сервис Twitch перестанет работать в Южной Корее с конца февраля 2024 года из-за высоких издержек на ведение бизнеса в этой стране. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

"Работа Twitch в Южной Корее, как планируется, прекратится 27 февраля 2024 года. После этого зрители не смогут приобретать платные услуги, а стримеры не смогут получать доход с помощью площадки", - говорится в заявлении главы компании Дэна Клэнси.

"Операционные издержки Twitch в Корее находятся на запредельно высоком уровне, мы проделали большую работу, чтобы снизить затраты и найти способ остаться в стране. Площадка терпела значительные убытки в Корее, и, к сожалению, у нас не осталось возможностей еще больше сбалансировать бизнес в этой стране", - говорится в сообщении. Площадка ранее ограничила максимальное разрешение видео.

Компания обратила внимание пользователей, "что это исключительная ситуация". "Операционные издержки в Республике Корея намного выше, чем в других странах", - подчеркнула компания. Ее глава отметил, что плата за использование коммуникационных сетей в Республике Корея в 10 раз выше, чем в большинстве других стран, где работает площадка.

В стране существует аналогичная южнокорейская платформа AfreecaTV.