В Комсомольске-на-Амуре начнут строить завод по выпуску самолетов "Байкал" до конца года

Предприятие займет 10,5 тыс. кв. м, уточнил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авиационное предприятие по выпуску легкого самолета "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре начнут строить до конца 2023 года, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе прямой линии.

"Завод будет строиться уже в этом месяце. Заключен контракт с подрядной организацией. Средства выделены по линии Минвостокразвития и Минпромторга. Площадка определена", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что проект завода скорректирован в большую сторону по площади, предприятие займет 10,5 тыс. кв. м. Будут трудоустроены более 80 человек. "Эти ребята, будущие сотрудники завода, учатся в колледже губернаторском, в комсомольском университете и здесь, в ТОГУ [Тихоокеанском государственном университете]", - сказал губернатор.

Ввод завода назначен на июнь-июль 2025 года, возможно, его запустят раньше, уточнил глава края. Подрядчик может уложиться в один строительный сезон и сдать завод в декабре 2024 года за счет быстровозводимых конструкций.

Новый завод разместится на площадке территории опережающего развития в городе вблизи аэродромной инфраструктуры и мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина и Производственного центра филиала "Яковлев". Объем инвестиций федерального бюджета в создание соответствующей инфраструктуры составит около 2,5 млрд рублей, сообщал ранее ТАСС министр промышленности и торговли края Евгений Романов. Производить планируется до 20 самолетов "Байкал" в год.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км).