"Яндекс Музыка" запустила донаты для артистов

Стриминг выделит 100 млн рублей, чтобы удвоить донаты артистам, у которых недавно вышел релиз

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Яндекс Музыка" запустила инструмент "Донаты от фанатов", с помощью которого слушатели могут поддержать исполнителей. Также стриминг выделит 100 млн рублей, чтобы удвоить донаты артистам, у которых недавно вышел релиз, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"С 6 декабря на страницах артистов, подключивших "Донаты от фанатов", появится кнопка "Поддержать донатом", перейдя по которой пользователи смогут перечислить желаемую сумму. Денежные средства поступят напрямую артисту, сервис не взимает комиссию за донаты. Артистам, выпустившим новые релизы с 1 января 2024 года, "Яндекс Музыка" удвоит донаты от слушателей в течение месяца после выхода релиза", - говорится в сообщении.

Новые релизы напрямую влияют на рост аудитории артиста, отмечают в компании. В течение месяца после выхода релиза аудитория артиста на "Яндекс Музыке" в среднем увеличивается на 8%. При этом если артист выпускает релизы последовательно и регулярно в течение года, то его аудитория, по данным сервиса, растет в 1,5 раза быстрее, чем у артистов, выпускающих один-два релиза в год.

"Яндекс Музыка" впервые начала тестировать донаты в августе 2023 года, эксперимент был доступен ограниченному числу артистов. По итогам первых месяцев тестирования функцией воспользовались 177 исполнителей, заявили в компании. На данный момент сервис получил заявки от более 1 тыс. артистов на подключение новой функции.

1 декабря "Яндекс Музыка" впервые за почти 10 лет провела ребрендинг, обновив логотип и визуальную айдентику сервиса. Кроме того, рекомендательная система "Моя волна" начала использовать глубокие нейронные модели.