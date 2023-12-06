Мишустин: безответственные действия некоторых стран спровоцировала всплеск инфляции в мире

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Безответственная экономическая политика ряда стран спровоцировала всплеск глобальной инфляции. Такое мнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал на лекции, которую прочел в рамках проекта "Знание. Лекторий".

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдывались, в том числе борьбой с пандемией, а в итоге - вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители", - сказал премьер.