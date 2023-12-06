Сбербанк представил новую стратегию развития до 2026 года

В рамках нее финансовая организация будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года, в рамках которой будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода.

"Мы хотим стать одной из первых человекоцентричных компаний и стать теми, кто поможет человеку раскрыть свой потенциал и выжить в сегодняшнем мире избытка технологий и информации. Именно искусственный интеллект может стать персональным помощником каждого человека - помощником в анализе и обработке огромного объёма информации, в целеполагании, правильной приоритизации и организации жизни, помощником, который позволит расширить возможности человека и освободить его от рутины", - заявил глава банка Герман Греф.

В новом стратегическом цикле Сбер уделит особое внимание формированию долгосрочного видения и подготовится к переходу в человекоцентричную организацию. Это трансформация коснется трех ключевых сфер: технологии (приоритет на развитие искусственного интеллекта нового поколения), бизнес-модели по всем направлениям, культуры.

Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала (ROE) свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%, уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли Сбера.

"На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность нашего капитала, которая должна быть выше 22%. Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%. И мы должны будем обеспечить высокий уровень дивидендов, на уровне 50% нашей чистой прибыли", - отметил Греф. Кроме того, в рамках новой стратегии предусматривается развитие экосистемы Сбера, рост эффективности и скорости, а также создание "новых прорывных продуктов".

Также, по словам вице-президента - директора департамента финансов Сбербанка Тараса Скворцова, банк планирует увеличить инвестиции в сферу IT в 1,5 раза - до 450 млрд рублей. Прибыль от внедрения искусственного интеллекта за три года Сбер оценивает в 800 млрд рублей.