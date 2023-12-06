Мишустин ожидает рост ВВП по итогам года на уровне 3%

Премьер-министр РФ обратил внимание на то, что об успехах России говорят даже оппоненты, которые "открыто признают, что санкции не действуют"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российская экономика вырастет по итогам года на 3%. Такое мнение премьер-министр Михаил Мишустин высказал на лекции, которую прочел в рамках проекта "Знание. Лекторий".

"Рост валового внутреннего продукта в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам 10 месяцев - 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%", - сказал он, отметив, что неплохая динамика наблюдается и по реальным располагаемым доходам.

Мишустин обратил внимание на то, что об успехах России говорят даже оппоненты, которые "открыто признают, что санкции не действуют".

"В целом неплохо отреагировала на внешнее давление и наша промышленность. Она постепенно восстанавливается. Рост производства в "обработке" в октябре продолжил увеличиваться хорошими темпами - 9,5% год к году", - рассказал премьер. Еще один ключевой показатель стабильности в экономике - занятость населения. "У нас безработица обновила исторический минимум. Если сравнивать - в целом в еврозоне этот показатель в текущем году более чем в два раза превышает российский, а в отдельных странах еще больше. В Испании, например, составляет 12-13%", - сказал глава правительства.