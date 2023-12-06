Профильный комитет СФ поддержал законопроект о локализации машин такси

Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике на заседании поддержал концепцию законопроекта об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

"Я долго этим занимаюсь - локализацией. Все, наверное, наслышаны об этом законе. Отстаиваем интересы нашей промышленности. Надеемся, что этот закон будет принят в этом году. Надеюсь, и, что дополнительно наши автомобильные предприятия получат заказы, и мы увидим еще больше автомобилей нашего производства, и с годами оно будет улучшаться. <…> Просьба поддержать закон", - сказал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов в ходе рассмотрения законопроекта. Его единогласно поддержали сенаторы.

Соответствующий отзыв будет направлен в профильный комитет Государственной думы.

Законопроект внесен в Государственную думу 9 ноября. Авторами выступили Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Изменения предлагается внести, в том числе в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ". Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках.

"Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли. Таким образом, при введении в будущем обязательных требований по локализации к автомобилям, используемым в качестве легковых такси, будет сформирован значительный рынок сбыта для отечественных автопроизводителей со стабильным спросом", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект дает право правительству РФ устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации.