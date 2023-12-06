Финляндия, Швеция и Эстония попросили ЕК повысить безопасность подводной инфраструктуры

Министры трех стран отметили необходимость дальнейших инвестиций в подводные коммуникационные кабели на уровне Европейского союза

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Финляндия, Швеция и Эстония направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить безопасность подводной инфраструктуры. Текст совместного заявления опубликовало Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

Министры трех стран подчеркнули, что в свете недавних инцидентов, затронувших подводную инфраструктуру в Балтийском море, Финляндия, Швеция и Эстония просят ЕК предложить меры по повышению безопасности и устойчивости подводной инфраструктуры в Европе. Также министры указали на необходимость дальнейших инвестиций в подводные коммуникационные кабели на уровне Европейского союза.

В начале октября правительства Финляндии, Швеции, Эстонии сообщали о повреждении подводной инфраструктуры: Финляндия - о повреждении газопровода Balticconnector, Швеция и Эстония - о повреждении телекоммуникационных кабелей.