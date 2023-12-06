Греф: разрыв цен "первички" и "вторички" с отменой льготной ипотеки может упасть до нуля

При отсутствии субсидированной ипотеки со стороны государства, дифференциация "снизится до рыночного, реального минимума", считает глава Сбербанка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Разрыв цен между первичным жильем и вторичным может сократиться до 7-8% или даже упасть до нуля в случае отмены льготной ипотеки. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках "Дня инвестора".

"Иногда под "пузырем" на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами вторичного и первичного рынка. Сегодня, скажем по Москве, эта цифра составляет 36-37%, но при ближайшем рассмотрении она абсолютно логично объясняется наличием субсидированной ипотеки по "первичке" со стороны государства. Как только этот механизм с рынка уйдет, я думаю, эта дифференциация, скорее всего, снизится до рыночного, реального минимума. То есть либо она будет равна нулю, либо в районе 7-8%, не больше", - сказал Греф.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов отмечал, что снижения цен на первичном рынке жилья не стоит ждать пока действуют широкомасштабные льготные программы. Данилов указывал, что в настоящий момент цены на "первичку" примерно на 40% выше, чем на "вторичку".