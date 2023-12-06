В Ханое открылась пятая российско-вьетнамская промышленная выставка

В EXPO-RUSSIA VIETNAM участвуют более 60 компаний из различных регионов РФ

ХАНОЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Экспортно-ориентированная инновационная продукция и услуги, перспективные разработки научных организаций и предприятий, образовательные программы вузов представлены на открывшейся в Ханое пятой российско-вьетнамской международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA VIETNAM с участием более 60 компаний из различных регионов России.

Здесь можно ознакомиться с отечественными новинками в таких сферах, как энергетика, машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, телекоммуникации, горнодобывающая и химическая промышленность, медицина и ряд других высокотехнологичных отраслей, передает корреспондент ТАСС.

"Работа выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023 будет способствовать расширению экономический связей, установлению полезных деловых контактов, разработке и продвижению новых совместных проектов и программ сотрудничества, придаст дополнительный импульс российско-вьетнамскому взаимодействию в областях, представляющих взаимный интерес", - отметил в приветственном слове посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Вьетнамские партнеры, по его словам, смогут ознакомиться с возможностями ведущих производителей из различных регионов РФ, оценить выпускаемую ими продукцию, которую отличает неизменно высокое качество, конкурентная цена и заслуженное признание покупателей во всем мире.

Непростая обстановка

Дипломат сказал, что непростая геополитическая обстановка в мире, попытки ряда государств изолировать РФ, "отключить" ее от международного рынка "создают определенные трудности для поступательного расширения российско-вьетнамской кооперации в торгово-экономической сфере". "Уверен, что они будут успешно преодолены, а наша страна останется надежным деловым партнером, открытым для развития сотрудничества на равноправной и взаимовыгодной основе", - подчеркнул посол.

Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов выразил уверенность, что выставка позволит российским и вьетнамским предпринимателям найти новые точки соприкосновения и общие интересы. "Российским предприятиям есть что предложить нашим вьетнамским партнерам, которые неизменно с большим вниманием относятся к России. Российскую продукцию и услуги отличает добротность и качество, в основе которых лежит фундаментальный стратегический подход, а также открытость и порядочность в ведении дел российскими предпринимателями", - указал торгпред.

"Внимание принимающей стороны к сегодняшнему мероприятию свидетельствует о неизменном дружественном настрое, несмотря на непростую международную обстановку, и о готовности к дальнейшей работе с российскими партнерами", - полагает он.

В дни выставки, которая продлится до 8 декабря, помимо самой экспозиции, запланирована и насыщенная деловая программа. Обсуждения в формате круглых столов и семинаров пройдут по различным направлениям экономического взаимодействия России и Вьетнама, включая промышленное производство, энергетику, транспорт, логистику, здравоохранение и медицину, образование и подготовку кадров, кооперацию в финансовой сфере, межрегиональные связи.