В Саратовской области прогнозируют рост ВРП на 150 млрд рублей в 2023 году

По мнению главы региона Романа Бусаргина, показатель достигнет 1,15 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В Саратовской области прогнозируют по итогам 2023 года рост валового регионального продукта на 150 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в кулуарах Международной выставки-форума "Россия", где 6 декабря проходит день региона.

"Прошлый год стал переломным для Саратовской области. В целом валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей - этого не было никогда. Более того, в этом году мы прогнозируем увеличение его до 1,15 трлн. Задачи ставятся амбициозные, для этого у Саратовской области все есть - это рост индекса промышленного производства, сейчас очень активно развиваются инвестиционные проекты", - сказал Бусаргин.

Глава региона отметил, что несмотря на западные санкции региону удалось нарастить инвестиционный потенциал. Он напомнил, что в июне президент России Владимир Путин назвал Саратовскую область в числе шести регионов - лидеров по прогрессу в национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив.

Глава региона также уточнил, что в 2022 году индекс промышленного производства составил 108%, за истекший период 2023 года - 105%. В 2022 году создали почти 3 тыс. новых рабочих мест.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.