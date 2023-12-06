Минэнерго ждет роста потребления электроэнергии до 1,275 трлн кВт·ч к 2029 году

Среднегодовой темп роста составляет 2,04%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России ждет роста потребления электроэнергии в РФ до 1,275 трлн кВт·ч к 2029 году при среднегодовом темпе роста в 2,04%. Это следует из утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы (СиПР), говорится в сообщении министерства.

При этом наибольшую динамику показывает ОЭС Востока, в которой прогнозируется рост с 44,46 млрд кВт·ч в 2022 году до 63,4 млрд кВт·ч к 2029 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии 5,2%.

Также в период до 2029 года прогнозируется ввод в эксплуатацию генерирующего оборудования общим объемом 15 734,3 МВт. В том числе на АЭС - 2 700 МВт, ТЭС - 6 960 МВт (из них 5 448 МВт на газе, 1 015 МВт на угле и 497 МВт на прочих видах топлива), на ГЭС (ГАЭС) - 1 098 МВт и ВИЭ - 4 976,3 МВт. При этом вывод из эксплуатации в указанный период составит порядка 5 080,5 МВт.

Кроме того, в схеме и программе развития электроэнергетических систем России определены три территории технологически необходимой генерации, в которых к 2029 году прогнозируется возникновение дефицита мощности: в Юго-Западной части ОЭС Сибири в размере не менее 1 225 МВт, ОЭС Востока не менее 1 348 МВт с возможностью увеличения до 1 935 МВт и в Юго-Западной части ОЭС Юга не менее 857 МВт с возможностью увеличения до 1 286 МВт.

Кроме того, схемой и программой подтверждены планы по объединению на параллельную синхронную работу ОЭС Сибири и ОЭС Востока к 2029 году, а также по организации дополнительных межсистемных связей между ОЭС Сибири и ОЭС Урала к 2028 году.

Схема и программа развития электроэнергетических систем России представляет собой основополагающий документ перспективного развития электроэнергетики на шесть лет.