Лондон ввел санкции против конструктора "Ланцетов" и комплекса "Союз"

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 45 позиций, включив в него оборонные предприятия РФ и иностранных поставщиков, экспортирующих комплектующие в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
Санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены в отношении одного из конструкторов применяемого в ходе специальной военной операции РФ на Украине беспилотника "Ланцет" Александра Захарова и членов его семьи.
В частности, согласно тексту документа, в санкционный список Лондона попали:
- главный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртич Окроян;
- гендиректор "Союза" Василий Критский;
- члены совета директоров "Союза" Андраник Окроян, Анна Окроян, Арутюн Окроян, Васо Окроян, Александр Арутюнов, Дмитрий Бабан, Камо Гукасян, Степан Гукасян, Оганез Гукасян, Семен Симонян, Мкртич Аракелян, Зорайр Апресян, Михаил Бычков, Владимир Анюров, Виталий Бабенков;
- конструктор беспилотника "Ланцет" Александр Захаров и члены его семьи;
- организация "Русич" и ее командующий Ян Петровский;
- четыре фирмы из ОАЭ, три фирмы из Гонконга и по одной фирме из Турции и Узбекистана