Лондон ввел санкции против конструктора "Ланцетов" и комплекса "Союз"

Всего перечень пополнился на 45 позиций, следует из сообщения британского правительства

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 45 позиций, включив в него оборонные предприятия РФ и иностранных поставщиков, экспортирующих комплектующие в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены в отношении одного из конструкторов применяемого в ходе специальной военной операции РФ на Украине беспилотника "Ланцет" Александра Захарова и членов его семьи.

В частности, согласно тексту документа, в санкционный список Лондона попали: