Чернышенко: доля отечественной микроэлектронной продукции на рынке РФ должна достичь 70%

Этот показатель в правительстве планируют нарастить до 2030 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает до 2030 года нарастить долю отечественной микроэлектронной продукции на внутреннем рынке до 70%. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что по итогам 2022 года доля российской микроэлектронной продукции на внутреннем рынке составила 8%. "Несмотря на такую скромную долю, мы поставили амбициозную цель по росту этого показателя до 70% к 2030 году", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что этот вопрос находится на личном контроле премьер-министра России Михаила Мишустина. Также, по словам зампреда правительства, особое внимание правительство уделяет подготовке инженерных кадров, которые обеспечат амбициозные задачи по развитию микроэлектроники в России.

Кроме того, как напомнил Чернышенко, в рамках нацпроекта "Развитие беспилотных авиационных систем" правительством определены 9 приоритетных направлений. "Сейчас очень горячая для нас тема - отечественные составные части беспилотных авиационных систем, прежде всего, силовые установки, бортовые вычислители. Все это реализуется. Планируется обучение 65 тыс. человек до 2030 года", - отметил вице-премьер.