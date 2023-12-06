В России обсуждается возможность продления программы льготной ипотеки до 2030 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возможность продления госпрограммы льготной ипотеки на новостройки до 2030 года обсуждается в кабмине РФ и в профессиональном сообществе. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николай Алексеенко.

"В кабмине обсуждается возможность продления льготной ипотеки до 2030 года. Сейчас ведутся консультации. Дедлайны вызывают ажиотажи, спрос двигает цены. Продление госпрограммы даст уверенность, как строительной отрасли, так и гражданам", - сказал собеседник агентства. По его словам, параллельно нужно точечно донастраивать и другие инструменты.