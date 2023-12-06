Прямой авиарейс впервые связал Владивосток и Итуруп

Стоимость билета в одну сторону будет начинаться с 2 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" открыла новое направление полетов, которое соединит Владивосток с Итурупом. Рейсы будут выполняться из Курильска, сообщает пресс-служба сахалинского Минтранса.

"Считаем, что маршрут будет пользоваться спросом у курильчан, которые смогут посещать Владивосток напрямую, минуя Южно-Сахалинск", - приводит ведомство слова заместителя председателя регионального правительства Сергея Олонцева.

Рейс субсидируется из федерального бюджета. Стоимость билета в одну сторону начинается от 2 тыс. рублей.