"Россети" начали электроснабжение крупнейшего логистического центра Волгограда

Площадь объекта составит около 100 тыс. кв. м

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Юг" (входит в группу "Россети") обеспечила выдачу 4,4 МВт мощности из сети для логистического комплекса "Солнечный", который строится в Краснооктябрьском районе на севере Волгограда. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В результате потребитель получил электроэнергию от подстанции 110 кВ "Молзавод", уточнили "Россети".

Площадь транспортно-логистического центра составит около 100 тыс. кв. м. В его состав войдут порядка 20 основных и вспомогательных объектов, в том числе будут оборудованы складские и холодильные помещения. Грузооборот комплекса составит около 4,1 млрд тонн в год, будет создано порядка 3,8 тыс. рабочих мест.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.