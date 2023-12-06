Акции Сбера на Мосбирже снижались более чем на 3,5%

По данным Мосбиржи на 14:05 мск, обыкновенные акции банка замедлили снижение до 2,89% и находились на уровне 271,54 рубля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Акции Сбербанка на Московской бирже снижались более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на фоне дня инвестора, который проводит Сбер.

По данным на 10:30 мск, обыкновенные акции компании снижались на 2,01%, до 274,01 рубля, привилегированные акции на 2,07%, до 273,38 рубля за бумагу.

К 13:24 мск обыкновенные акции ускорили снижение до 269,31 рубля (-3,69%), привилегированные акции находились на отметке в 269,02 рубля за акцию (-3,63%).

По данным Мосбиржи на 14:05 мск, обыкновенные акции банка замедлили снижение до 2,89% и находились на уровне 271,54 рубля. Привилегированные бумаги снижались на 2,78%, до 271,38 рубля.

Днем ранее обыкновенные акции "Сбера" выросли на 3,2%, до 279,62 рубля, привилегированные акции прибавляли 3,27% и находились на уровне 279,15 рубля.

Сбербанк 6 декабря представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года, в рамках которой будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода. Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала (ROE) свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%, уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли "Сбера".