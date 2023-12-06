В Chery сообщили, что вопрос локализации производства в РФ рассматривают в головном офисе

В компании ранее сообщали, что ведут переговоры с российскими производителями по вопросам локализации производства автомобилей в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос локализации в России производства автомобилей китайской марки Chery рассматривается в головном офисе компании, заявил журналистам руководитель Chery в России Владимир Шмаков.

"Этот вопрос рассматривается в головном офисе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры о возможной локализации машин в РФ.

В августе 2022 года Шмаков сообщал, что компания ведет переговоры с российскими производителями по вопросам локализации производства автомобилей в России. В апреле 2023 года в компании заявляли, что Chery продолжает изучать возможности для локализации производства в РФ, включая собственный завод или партнерство.

Chery - автомобильный бренд китайской государственной компании Chery Automobile Co. Ltd. Основная продукция - легковые автомобили, минивэны и внедорожники.