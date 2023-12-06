Мантуров надеется на скорое завершение переговоров по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и ОАЭ

Вице-премьер напомнил, что в ОАЭ осуществляется ряд совместных проектов в индустриальной зоне Kizad, в том числе, сборочных, которые, как планируется, будут обеспечивать рынок не только ОАЭ, но и близлежащих стран Персидского залива

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассчитывает на завершение в ближайшее время переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ.

"В ближайшее время рассчитываем, что завершатся переговоры по подписанию соглашения по торговле между ЕАЭС и Эмиратами", - заявил Мантуров журналистам на полях переговоров на высшем уровне между РФ и ОАЭ.

Он напомнил, что уже сейчас в ОАЭ осуществляется ряд совместных проектов в индустриальной зоне Kizad, в том числе, сборочных, которые, как планируется, будут обеспечивать рынок не только ОАЭ, но и близлежащих стран Персидского залива.

Мантуров также напомнил о выходе на рынок Эмиратов российского автомобиля представительского класса "Аурус".

"Если сравнивать по техническим параметрам с другими автопроизводителями этого класса, то весьма конкурентоспособный получился продукт, особенно для местного рынка: и по объемам внутреннего пространства в автомобиле, по комфорту, - потребители из Эмиратов и близлежащих стран это крайне ценят. Цена-качество конкурентоспособные. Цена изделия также привлекает внимание", - сказал Мантуров.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о выходе на рынок Эмиратов российского автомобиля представительского класса "Аурус" © ТАСС/ Ruptly

Он также поделился своими ожиданиями в связи с сегодняшними переговорами на высшем уровне.

"Как мне видится, данный обмен мнениями руководителей наших стран в сегодняшних условиях дает в целом сигнал для бизнеса, для внешнеэкономических отношений, - сигнал на поиск и нахождение интересных решений и проектов", - сказал Мантуров.