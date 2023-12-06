ОПЕК+ продолжит снижать добычу на 1,66 млн б/с до конца 2024 года

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в зимний период будут дополнительные сокращения для балансировки рынка

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, помимо последних решений о сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) на первый квартал 2024 года, продолжат до конца 2024 года добровольно снижать производство на 1,66 млн б/с. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я напомню, что у нас соглашения действуют до конца 2024 года. И до конца 2024 года продолжают действовать те решения, которые были приняты в апреле, о дополнительном сокращении на 1,66 млн баррелей в сутки. А в зимний период сейчас будут дополнительные сокращения для балансировки рынка", - сказал Новак.