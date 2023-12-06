В Алтайском крае планируют построить предприятие по производству индейки

Объем инвестиций в реализацию проекта оценили в 3,9 млрд рублей

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Первый комплекс по производству мяса индейки на 6 тыс. тонн ежегодно в убойном весе построят в Алтайском крае за 3,9 млрд рублей в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Стоимость проекта предварительно - 3,9 млрд рублей. Введение в эксплуатацию нового комплекса позволит ежегодно производить порядка 6 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе. Закончить строительство планируется в 2026 году", - сообщили в ведомстве, отметив, что соответствующее соглашение подписано между губернатором края Виктором Томенко и гендиректором компании "Индейка Алтая" Константином Каленовым.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, строительство комплекса по производству мяса индейки планируют реализовать в Целинном районе региона.

"Запланировано строительство 30 птичников, инкубатория, убойного цеха, инженерной сети и инфраструктурных объектов, а также покупка необходимого оборудования", - сообщили в правительстве.

Также отмечается, что для реализации проекта есть необходимые составляющие - кормовая база, инвестиционные ресурсы, запрос со стороны потребителей и государственная поддержка. Всего на "Индейке Алтая" создадут около 200 рабочих мест. Планируется поставлять на рынок диетическое мясо индейки и полуфабрикаты из него.

АО "Индейка Алтая" входит в группу компаний "Вирт" - одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на Алтае. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до переработки. Продукция реализуется на территории России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.