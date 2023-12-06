В Думе заявили, что самозапрет на получение кредитов не затронет автокредиты или ипотеку

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что проект закона будет принят в скором времени

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Право россиян самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им кредитов не будет распространяться на автокредиты и ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий".

"Самозапрет на получение кредита <…>. Если вы хотите получить автокредит или ипотечный кредит, этот запрет не устанавливается. Ну и, как правило, такие кредиты проходят долгую историю, и здесь, скажем так, злоумышленникам, как правило, делать нечего", - сказал он.

Также Аксаков выразил уверенность в том, что проект закона о праве граждан на самозапрет на выдачу им кредитов будет принят в скором времени.

Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа (кредита). Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.