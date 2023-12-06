Инвестиции в основной капитал Прикамья увеличились на 24% за год

Объем вложений составил 294,6 млрд рублей

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Пермского края за 9 месяцев 2023 года составили почти 300 млрд рублей, что на 24% больше показателей 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В январе - сентябре 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Прикамья направлено 294,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев прирост инвестиций в основной капитал составил 24% к уровню соответствующего периода прошлого года", - сообщили в правительстве.

По данным регионального Минэкономразвития, в 2023 году крупные и средние предприятия Прикамья освоили 233 млрд рублей инвестиций, что на 23,1% больше показателей 2022 года. 49% из этой суммы направили на возведение нежилых зданий, еще 40% - на покупку оборудования и машин. В общем объеме инвестиций 72,4% средств вложены из собственных средств бизнеса. Рост инвестиций более чем в два раза в 2023 году отметился в сферах водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Более чем в два раза увеличилась привлекательность проектов в сфере спорта и культуры. Наиболее интересными для предпринимателей стали сферы строительства, образования и административных работ. Их рост составил 91,9%, 88,1% и 58,5% соответственно.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, выстраивание работы с потенциальными инвесторами является одним из ключевых направлений работы экономического блока регионального правительства. Для формирования благоприятного инвестиционного климата в крае создали институты поддержки инвесторов: Агентство инвестиционного развития и Совет по предпринимательству. Также в Прикамье работает механизм поддержки масштабных инициатив - приоритетный инвестиционный проект. Он дает право заявиться на получение инвестиционного налогового вычета и применения пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, также есть возможность получить земельный участок на льготных условиях. По данным Минэкономразвития края, всего в Пермском крае реализуется 86 приоритетных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 620 млрд рублей.