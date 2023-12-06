Дума приняла закон о поэтапном реформирование института индивидуальных инвестсчетов

Законом предусмотрена возможность начиная с 2024 года оформлять новый договор на ведение ИИС с более гибкими условиями

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на поэтапное реформирование института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О рынке ценных бумаг" и "Об инвестиционных фондах".

В настоящее время требуется создать новый удобный финансовый инструмент, направленный на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, говорится в пояснительной записке. Сейчас существуют инвестсчета первого и второго типа, в основном их используют для вложения денег на короткий срок, принятым документом вводится инструмент, который будет длинным - не менее пяти лет, поэтапно срок его действия будет увеличен до 10 лет, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законом предусмотрена возможность начиная с 2024 года оформлять новый договор на ведение ИИС с более гибкими условиями (ИИС-III). Так, проект документа предусматривает наделение управляющей компании паевого инвестиционного фонда (УК ПИФ) правом открывать и вести такой ИИС, где можно будет учитывать инвестиционные паи открытых ПИФов, находящихся под управлением такой УК, и денежные средства, передаваемые в оплату таких паев или полученные при их погашении.

"Это позволит не только расширить возможности инвесторов формировать долгосрочные сбережения, но и исключит необоснованный налоговый арбитраж, когда налоговые стимулы предоставляются при инвестировании через посредников - профессиональных участников рынка ценных бумаг и отсутствуют при долгосрочном прямом инвестировании через УК ПИФ", - считают в кабмине. При этом в связи с различными требованиями к составу и структуре активов разных типов ПИФ на начальном этапе планируется предоставление УК ПИФ права открытия и ведения ИИС-III только в отношении открытых ПИФ.

Закон предоставляет физическим лицам право одновременно являться стороной совокупно не более трех договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (УК ПИФ), предусматривающих открытие и ведение ИИС, без ограничения по сумме денежных средств, которые могут быть переданы по таким договорам на ведение ИИС. Для предупреждения злоупотреблений предполагается исключить возможность перевода активов с одного ИИС-III на другой ранее открытый ИИС-III, где уже учитываются какие-либо активы.

Документ устанавливает запрет безосновательного отказа профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС-III, принимать активы, передаваемые другим профучастником рынка ценных бумаг, договор на ведение ИИС-III с которым прекращается. При этом законом предусматривается право лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, в случае невозможности (отсутствие корреспондентских счетов, инфраструктуры, лицензии и т. д.) принимать денежные средства, драгоценные металлы для их учета на ИИС-III, однако только в том случае, если доступ клиента к информации о невозможности принять соответствующие активы был обеспечен до момента заключения с ним договора на ведение ИИС.

Снимать деньги с ИИС возможно только на дорогостоящее лечение

Гражданину также предоставляется право требования возврата учтенных на его ИИС денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС при возникновении особой жизненной ситуации. Под особой жизненной ситуацией понимается выплата медорганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения в размере стоимости такого лечения. Перечень таких видов лечения будет определять правительство.

Правительство РФ наделяется правом устанавливать критерии ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления их в силу.