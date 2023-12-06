Мишустин уверен, что никакой искусственный интеллект полностью не заменит человека

Премьер-министр отметил, что современные решения меняют привычный жизненный уклад, влияют на рынок труда

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Современные решения меняют привычный жизненный уклад, влияют на рынок труда, но никакой искусственный интеллект полностью никогда человека не заменит, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ответов на вопросы слушателей его лекции в рамках проекта "Знание".

"Применение современных решений меняет такой привычный жизненный уклад, влияет оно на рынок труда, на производство. Это новые возможности, в том числе и для профессиональной деятельности, и повышения качества жизни. И об этом, кстати, наш президент говорил недавно на конференции по искусственному интеллекту. <...> Здесь важно подчеркнуть, что никакой искусственный интеллект полностью никогда не заменит человека. Я в этом абсолютно уверен", - сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, необходимо, чтобы искусственный интеллект служил надежным помощником. Вместе с тем до умения сочувствовать творческим мыслям, изобретать ему еще далеко, отметил Мишустин. "Относительно вашего вопроса про контроль. Скажу, что у нас в России, в отличие от многих-многих других государств, действует очень важный кодекс. Знаете, какой кодекс? Это кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Он уже устанавливает априори, что главным приоритетом развития таких технологий является защита интересов и прав людей, отдельного человека конкретно. Вот надо этим руководствоваться и людям, и государству", - подчеркнул глава кабмина.

При этом Мишустин констатировал, что любые новации вызывают настороженность общества, тем не менее они делают жизнь удобнее. "Так всегда было. Ну вспомните, что было, когда появилось электричество. Все же испугались. Автомобиль, фотография... А если бы сейчас человек, значит, свой, скажем так, мобильный аппарат, смартфон мог передать на сто лет назад, со всеми уже ставшими для нас привычными функциями? <...> Однако подобные устройства делают жизнь удобнее. И убедиться в их пользе можно лишь только со временем", - сказал Мишустин.