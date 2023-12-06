На КЭФ будут ежегодно обсуждать ход реализации стратегии развития Сибири

В рамках стратегии предполагается реализация инвестиционных проектов в восьми индустриальных кластерах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ежегодные итоги выполнения плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года будут подводить на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"На этапе утверждения плана не остановились. Конечно, наша задача теперь - реализовать. <…> Мы уже создали межведомственную рабочую группу под председательством министра. Куда входят заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, представители полпредства президента, главы сибирских регионов, представители Совета Федерации, вашего комитета. Установочное заседание планируем провести на площадке Красноярского экономического форума в начале следующего года. <...> Красноярский экономический форум станет основной площадкой для подведения ежегодных итогов реализации плана", - сказал заместитель министра.

По его словам, на заседаниях межведомственной рабочей группы будут обсуждаться вопросы реализации плана, достижения целевых показателей, дополнение документа новыми проектами. Корректировка плана должна проводиться не чаще двух раз в год. Также планируется создать группы по отраслевым и отдельным социальным направлениям.

Кроме того, Вахруков сообщил, что 75 якорных инвестиционных проектов будут включены в систему электронного бюджета для контроля над их реализацией. Также, по словам замминистра, утвержден перечень из 115 инвестиционных проектов, которые не вошли в число приоритетных, но важны для тех или иных сибирских регионов. Контроль над их исполнением будет осуществляться Министерством экономического развития РФ и Центром стратегических разработок.

23 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.

В рамках стратегии предполагается реализация инвестиционных проектов в восьми индустриальных кластерах: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь".