Эрдоган видит возможности для сотрудничества в разработке энергоресурсов Средиземноморья

Президент Турции считает, что "оценка возможностей такого сотрудничества может способствовать как энергетической безопасности стран региона, так и решению политических вопросов"

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит возможности для международного сотрудничества в разработке энергоресурсов Восточного Средиземноморья. Об этом он заявил в интервью греческой газете Kathimerini перед своим официальным визитом в Афины 7 декабря.

Турецкого лидера спросили, имеются ли в Эгейском море и Восточном Средиземноморье энергетические ресурсы, и как можно проводить их поиски, если Греция и Турция не могут договориться о разграничении континентального шельфа. "Есть резервы или нет - это вопрос, который можно определить в результате научных исследований, а не моего личного мнения, - ответил Эрдоган. - Судя по тому, что мы видим, были и продолжаются многообещающие исследования по этому вопросу. Средиземноморье и Эгейское море являются бассейнами, богатыми природными ресурсами. В нынешней международной обстановке обеспечение и поддержание энергетической безопасности со стратегической точки зрения стало ключевым вопросом, с этой точки зрения, особенно в Средиземноморье, есть возможности для сотрудничества".

По мнению турецкого лидера, "оценка возможностей такого сотрудничества может способствовать как энергетической безопасности стран региона, так и решению политических вопросов". "С другой стороны, попытки политического использования этих возможностей также сопряжены с риском невозможности эксплуатации этих ресурсов. Мы считаем, что энергетика является элементом сотрудничества и общей выгоды между всеми странами и обществами, и мы хотим разрешать разногласия посредством диалога. Мы предпочитаем сотрудничество и готовы к нему. По этой причине я дважды предлагал организовать всеобъемлющую конференцию по возможностям Восточного Средиземноморья. К сожалению, поначалу Евросоюз промолчал в отношении этого предложения. Молчание не решает проблемы", - подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что аналогичным образом самопровозглашенная "Турецкая Республика Северного Кипра предложила совместную переработку ресурсов и распределение доходов до тех пор, пока на острове не будет достигнуто комплексное урегулирование". "Мы поддерживаем это предложение. В то время как другие страны региона движутся в этом направлении, почему обе стороны на острове не могут сотрудничать? Есть много вопросов, по которым мы можем сотрудничать и в Эгейском море. Все делается ради мира и благополучия народов, а также наших будущих поколений", - сказал Эрдоган.

Газовые месторождения в ИЭЗ Кипра

В 2022 году итальянская и французская энергетические компании Eni и Total, совместно занимающиеся разведкой природного газа на кипрском шельфе, объявляли об обнаружении крупных запасов голубого топлива в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. При этом на Кипре указывали на претензии Анкары на зону проведения разведки Eni и Total.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, когда на острове распалась система двухобщинного представительства в органах управления, также не признает и существование ее исключительной экономической зоны. На основании требования о "справедливом распределении газовых ресурсов" между греками-киприотами и турками-киприотами Анкара периодически осуществляла в пределах ИЭЗ Республики Кипр буровые работы и сейсмические исследования. Эти действия производятся на основании лицензий, выданных Турецкой республикой Северного Кипра - самопровозглашенным государством, которое в мировом сообществе признает лишь одна Турция.