"Яндекс" оценил экономический эффект от внедрения ИИ в РФ в 6,9 трлн рублей к 2028 году

По словам главы бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий" "Яндекса" Дмитрия Масюка, объем рынка B2B-решений на базе искусственного интеллекта в 2028 году может превысить 550 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в России может составить до 6,9 трлн рублей. Такие данные привел глава бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий" "Яндекса" Дмитрий Масюк. Это, по его словам, ориентир к 2028 году.

Масюк, выступая на конференции YaTalks, сослался на исследование "Искусственный интеллект в России 2023: тренды и перспективы", проведенного консалтинговой компанией "Яков и партнеры" и самим "Яндексом". Глава группы "Поиска" объяснил, что эффект в 6,9 трлн рублей может быть достигнут благодаря внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы предприятий за счет увеличения их выручки и снижения издержек.

Объем рынка B2B-решений (решений, созданные бизнесом для бизнеса) на базе искусственного интеллекта в том же 2028 году может превысить 550 млрд рублей, добавил Масюк.