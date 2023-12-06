Технологии для суверенитета и современные герои. Мишустин прочитал лекцию на ВДНХ

Россия в условиях демонтажа системы международного права и новой промышленной революции должна обеспечить свой суверенитет за счет ускоренного развития приоритетных направлений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий" на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Председатель правительства подчеркнул, что страна справилась с западными санкциями, отметил ее успехи в экономике, обозначил планы властей на будущее и рассказал, кого считает современными героями. ТАСС собрал основные тезисы лекции премьер-министра.

О меняющемся мире

"Мир сейчас стремительно меняется, все привычные правила и порядки подвергаются серьезному переосмыслению".

Начался переход к четвертой промышленной революции: "Экономика совместного производства уступила место новому укладу жизни, который неразрывно связан с инновациями и цифровыми технологиями".

"В результате всего этого обострились политические, социальные и экономические противоречия, подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли".

О западных санкциях и российской экономике

"Наштампованные" Западом санкции не привели к краху российской экономики, как ожидали их авторы: "По большей части мы преодолели основные возникшие сложности". "Но расслабляться рано. Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, не приходится".

В России, в отличие от многих стран Запада, экономика продолжает расти: "Рост валового внутреннего продукта в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам десяти месяцев - 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%".

"У нас безработица обновила исторический минимум. Если сравнивать, в целом в еврозоне этот показатель в текущем году более чем в два раза превышает российский".

О технологическом суверенитете

"Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет. У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы".

В стране необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли, включая электронику, станко-, двигателе-, судо- и авиастроение, "все виды беспилотных устройств" и "критическую химию".

О цифровизации

"Россия должна стать одной из первых стран, которая будет развивать востребованные сервисы для наших граждан и предпринимателей, осуществляя переход на "экономику данных".

Особое внимание необходимо разработке собственного программного обеспечения: "Здесь уже есть заделы - на сегодняшний день в реестр российского софта вошли уже 18 тыс. продуктов".

"У России есть свой поисковик, сервисы электронной почты, социальные сети, которыми вы уже пользуетесь. Активно развиваются и отечественные операционные системы под мобильные устройства. Софт и телеком набирают очень мощные темпы".

Об образовании

"Мы должны сохранить место в число топ-10 стран по качеству общего образования, войти в десятку лидеров по объему научных исследований, выявлять и создавать условия для развития способностей у детей и молодежи".

В России перезагружают систему среднего профессионального образования, поскольку рабочие специальности "в любое время нужны и востребованы, а сейчас особенно", и развивают сеть университетских кампусов мирового уровня.

О планах в энергетике

Перед Россией стоит задача "качественным образом преобразовать весь энергетический сектор". В ближайших планах - возведение новых мощностей для производства и сжиженного природного газа, нефтехимии, создание и модернизация инфраструктуры для переориентации экспорта энергоресурсов на восток.

Кроме того, необходимо развивать проекты по производству водорода, хранению и транспортировке электроэнергии.

О новых дорогах и сверхзвуковых лайнерах

Власти планируют в ближайшие четыре года модернизировать 150 тыс. км автодорог - "не только городских и сельских", но и федеральных трасс.

Кроме того, уже проектируются высокоскоростные железнодорожные магистрали, по которым поезда смогут ехать со скоростью до 400 км/ч: "Такие маршруты пройдут с севера на юг, с запада на восток <...>. К примеру, из Москвы до Питера добраться можно будет чуть больше чем за два часа".

Что касается авиации, то в ней необходимо развитие не только "традиционной линейки" воздушных судов: "Но и беспилотных систем, сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов, а также конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке".

О здравоохранении

За последние 20 лет России удалось добиться "хороших успехов" в медицинской сфере: "Произошел колоссальный скачок в повышении доступности высокотехнологичной помощи, продолжается совершенствование первичного звена".

О современных героях